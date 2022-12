Sono spesso associati a snack e bevande, ma i distributori automatici pieni di farmaci contro l’overdose hanno il potenziale per salvare vite umane.

Una valutazione dello specialista in farmacia clinica dell’Università di Cincinnati, Daniel Arendt ha concluso che tali servizi potrebbero ampliare notevolmente l’accesso alle misure di riduzione del danno.

La macchina eroga naloxone, che può essere somministrato come spray nasale o come iniezione per contrastare gli effetti potenzialmente fatali di un’overdose di oppioidi.

Altri materiali che sono stati messi all’interno del distributore automatico includono contenitori per lo smaltimento di oggetti appuntiti (come aghi), kit per iniettare e fumare in modo più sicuro, test di gravidanza e scatole di bende.

“Bisogna aiutare le persone che fanno uso di droghe a rimanere il più in salute possibile“, afferma Suzanne Bachmeyer, direttrice della prevenzione presso Caracole, l’organizzazione di servizi per l’HIV/AIDS coinvolta nella sperimentazione.

Un distributore che può fare la differenza

“I distributori automatici forniscono un accesso immediato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a forniture salvavita e per la prevenzione delle malattie, in modo che le persone si sentano autorizzate a prendere il controllo della propria salute. Le persone non possono guarire o farsi curare se non sono vive”.

Il distributore automatico è stato collocato al di fuori di un’attuale sede del Syringe Service Program (SSP) nel febbraio 2021. Coloro che sono coinvolti nel programma, che mira ad aiutare le persone con tossicodipendenze, devono registrarsi per ottenere l’accesso alla macchina, e il pass vale per 90 giorni. Dopo 90 giorni, le persone possono iscriversi nuovamente.

Un totale di 911 persone hanno utilizzato il distributore automatico da quando è stato installato, riferiscono i ricercatori. La macchina ha erogato 3.360 dosi di naloxone e 10.155 strisce reattive di fentanyl (che possono prevenire le overdose rilevando il potente oppioide sintetico in altre droghe).