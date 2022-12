Cioccolato, se hai carenza di magnesio questa è la soluzione migliore

Se pensate che il cioccolato faccia male alla salute, ci dispiace dirvi che siete rimasti nel passato. Ci sono molte credenze che ruotano dannosamente attorno a questo. Si dice per esempio che durante la dieta il “nettare degli dei” debba essere abolito, quando in realtà è quasi indispensabile soprattutto se si è golosi. Niente fa male se mangiato con moderazione, anzi.

Cioccolato: i benefici del fondente sul nostro corpo

I golosi impazziranno per questa notizia. Tenetevi stretto il vostro cioccolato, perché l’assunzione controllata di questo porta ad una serie di benefici non indifferenti. Gli studi dimostrano che una dieta contenente la tipologia fondente sia in grado di diminuire in modo significativo il numero di lesioni precancerose tramite l’inibizione di mediatori infiammatori, l’aumento degli enzimi antiossidanti e di riparazione del DNA e la riduzione della proliferazione cellulare.

Non va sottovalutata la presenza di Magnesio al suo interno, fondamentale per il nostro corpo. Tale minerale ha un effetto calmante, mentre il triptofano è un aminoacido precursore della serotonina, l’ormone del buonumore.

Ma non finisce qui, perché il cioccolato fondente contiene anche degli antiossidanti utilissimi per il nostro organismo, come per esempio i polifenoli. Questi permettono di mantenere la pressione bassa e migliorano i livelli di colesterolo cattivo nel sangue (LDL) introducendo invece quello buono (HDL). Inoltre assicura tanti flavonoidi, sostanze dall’azione antinfiammatoria e antiossidante, le quali difendono dall’invecchiamento dei neuroni, le cellule del cervello, favorendo così la salute delle funzioni cognitive.

Mangiare cioccolato introduce nel nostro corpo diverse sostanze come rame, zinco ed altri oligoelementi utili per il sistema nervoso. Parlando invece della linea, come dicevamo prima, mangiarne un quadratino non vi condurrà alla tentazione, anzi vi aiuterà a spezzare la fame. Anche solo una piccola quantità permette di soddisfare le nostre voglie mentre si è a dieta.

Non a caso all’interno dei semi di cacao sono stati trovati ben più di 200 differenti composti “amici dell’organismo”. MA ATTENZIONE! Il discorso appena fatto non vale per il cioccolato bianco e quello al latte, ricchi invece di zuccheri e sostanze poco salutari. Puntate al fondente di un minimo del 70% e piano piano vedrete tutti i risultati!