La Commissione europea (CE) ha pubblicato le direttive per l’utilizzo dell’USB-C dichiarando finalmente una data ufficiale per l’applicazione, che è stata fissata per il 28 dicembre 2024.

Quando la legge entrerà in vigore, qualsiasi apparecchiatura di nuova produzione che possa essere ricaricata con un filo, da smartphone e tablet ad auricolari, mouse e tastiere, dovrà contenere una porta USB-C invece di una vecchia porta micro USB o u le Porte Lightning di Apple.

L’unica eccezione alla legge ora sui libri sono i laptop, che verranno aggiornati fino entro il 28 aprile 2026. I dispositivi che si ricaricano solo in modalità wireless, come gli smartwatch, sono esenti dai requisiti della porta USB-C.

La CE ha informato per la prima volta il mondo dei suoi piani nel giugno di quest’anno, quando ha affermato di aver accettato di aggiungere una soluzione di ricarica singola agli emendamenti previsti della direttiva sulle apparecchiature.

Inoltre ha giustificato la modifica proposta affermando che ciò serve per ridurre i rifiuti elettronici semplificando la ricarica dei dispositivi per i consumatori. Oltre a richiedere ai produttori di semplificare il sistema di ricarica, il Parlamento europeo ha affermato che lo standard eliminerà anche le differenze di velocità per la ricarica rapida, poiché tutti i cavi USB-C forniti con le apparecchiature dovrebbero offrire 100 watt di erogazione di potenza.

Apple non ha scampo

Apple è il più grande produttore di smartphone ad aver resistito all’adozione di USB-C, almeno in alcuni dei suoi dispositivi: l’attuale generazione di iPad ha tutti abbandonato Lightning per USB-C. Quando alla fine del 2021 si è parlato di uno standard di ricarica singola pianificato nell’Unione europea, Apple era prevedibilmente contraria alla mossa.

All’epoca, Apple si era detta preoccupata che un unico standard di ricarica avrebbe soffocato l’innovazione, danneggiando così i consumatori. Avanti veloce allo scorso ottobre, quando è stata firmata la legge USB-C, Apple ha cambiato tono, affermando che intendeva conformarsi ai requisiti USB-C dell’UE.

Il deputato maltese Alex Agius Saliba ha dichiarato a giugno: “Questa è una regola che si applicherà a tutti”.