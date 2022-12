A quanto pare sembra che il colosso Microsoft abbia intenzione di portare un po’ d’aria fresca in ambito gaming. Secondo un brevetto spuntato in rete, infatti, l’azienda sarebbe al lavoro su un nuovo inedito controller per la sua console da gaming Xbox. Quest’ultimo, in particolare, sembra che sarà caratterizzato dalla presenza di uno schermo LCD.

In questi ultimi anni Microsoft ha apportato soltanto alcune piccole modifiche e ritocchi al controller della sua console da gaming. Tuttavia, come già accennato, sembra che per il futuro ci saranno diversi cambiamenti di rilievo. In particolare, nel corso delle ultime ore è spuntato in rete un brevetto che ha rivelato la presenza di uno schermo.

Quest’ultimo dovrebbe essere un LCD e dovrebbe essere collocato sulla parte frontale, al di sopra dei pulsanti Menu e Visualizza. La presenza di questo schermo sul controller potrebbe essere piuttosto utile in alcune occasioni, dato che potrebbe fornire diverse informazioni agli utenti durante le sessioni di gaming.

(GameRant) Microsoft Patent Shows Xbox Controller with LCD Display 🎮 It would be used to notify players when they are connected to a console or mobile device, allowing gamers to easily switch between console and cloud services.https://t.co/TSVenr1KGQ pic.twitter.com/GQcrAJ2hqb — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) December 7, 2022

Stando a quanto riportato sul brevetto, comunque, una delle prime funzioni sarebbe quella di dare informazioni sullo stato di associazione del controller. Sugli schermi rappresentati nei disegni del brevetto, infatti, sono riportati i seguenti messaggi: “Associato con il sistema di gioco locale”, “Associato con il sistema di gioco remoto basato sul cloud”.

Insomma, si tratta senz’altro di una novità non di poco conto quella che potrebbe introdurre Microsoft sul controller Xbox. Tuttavia, ricordiamo che per il momento non vi è ancora nessuna conferma.