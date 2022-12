I nuovi clienti WindTre hanno a disposizione numerosissime offerte. Il gestore propone tariffe adeguate a tutte le esigenze e riserva alcune opzioni speciali a tutti coloro che effettuano la portabilità del numero da altri operatori. Inoltre, WindTre si dimostra particolarmente conveniente per tutti coloro che desiderano acquistare uno smartphone a rate da abbinare alla tariffa.

Attraverso la straordinaria WindTre Di Più FULL 5G con Easy Pay, i nuovi clienti hanno infatti la possibilità di ricevere uno smartphone Xiaomi a costo zero. In più il gestore, grazie alla nuova versione Christmas Pack, permette di ottenere una quantità ancora più elevata di Giga di traffico dati per la navigazione.

WindTre regala uno smartphone Xiaomi ai nuovi clienti!

L’offerta WindTre Di Più FULL 5G in versione Christmas Pack prevede un costo di rinnovo di soli 14,99 euro al mese e permette di ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Call center senza attese

La tariffa include nel prezzo tutti i servizi utili, come il servizio Ti ho Cercato e l’SMS di ricevuta di ritorno. Inoltre, all’offerta è possibile abbinare l’acquisto di uno smartphone a rate. Il gestore propone un vastissimo listino e consente di ottenere uno Xiaomi Redmi 10 5G gratis.

I clienti che opteranno per il dispositivo in questione, dunque, non dovranno affrontare alcuna spesa aggiuntiva e, ogni mese, dovranno andare incontro esclusivamente al costo di rinnovo dell’offerta. Quest’ultimo, grazie al servizio Easy Pay, addebiterà automaticamente la spesa su carta di credito, conto corrente o carta conto. Dunque, all’attivazione ogni cliente dovrà indicare la modalità da utilizzare per l’accredito della spesa.

Il gestore WindTre consente di abbinare l’acquisto di uno smartphone a rate anche ad altre offerte attualmente in listino. Ogni utente interessato potrà consultare il sito ufficiale per conoscere tutte le opzioni disponibili e recarsi in uno dei numerosi punti vendita per poter effettuare l’attivazione. In base alla tariffa e al dispositivo scelto cambierà la spesa di rinnovo prevista così come il costo da affrontare al momento dell’acquisto.