Vodafone pare essere assolutamente pronta a dire la sua nel mercato della telefonia mobile, con il lancio di nuove incredibili offerte dai prezzi fortemente più bassi del normale, e sopratutto la possibilità di godere di un risparmio quasi mai visto prima.

Gli utenti che indubbiamente vogliono godere delle medesime promozioni, sono da considerarsi disponibili a richiedere la portabilità del numero originario, ed allo stesso tempo devono necessariamente provenire da uno specifico operatore virtuale, che in questo caso sarà un MVNO, tra cui troviamo anche Iliad.

Vodafone, grandi sorprese per tutti a Natale

Le promozioni di Vodafone sono sempre tra le più interessanti, sebbene siano indubbiamente limitate in termini di possibilità di attivazione da parte degli utenti. Coloro che avranno la possibilità di richiederle, potranno avere sul proprio smartphone fino a 200 giga di traffico dati con navigazione in 5G, grazie alla variante più pregiata della Vodafone Silver. La promo descritta, infatti, permette di avere illimitati minuti e SMS, da poter utilizzare sempre verso chiunque, con il pagamento finale di soli 9,99 euro al mese.

L’alternativa leggermente più economica, ma sempre legata alla Vodafone Silver, prevede inoltre 150 giga di internet in 5G, mantenendo però inalterati minuti e SMS, dietro il pagamento di un canone fisso pari a 7,99 euro a rinnovo. Tutti questi sconti speciali sono disponibili solo ed esclusivamente per gli utenti che richiederanno la portabilità da un MVNO o Iliad, entro la fine dell’anno corrente, recandosi personalmente in un negozio.