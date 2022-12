Vaccini e Covid-19, nuove incredibili pubblicazioni sulla sicurezza dei vaccini

Molte pagine e tantissime conoscenze, questo è quanto è servito per creare una nuova revisione pubblicata dalla Cochrane Collaboration. A quanto pare questo lavoro è stato utile per dare ancora conferma riguardo all’efficacia ma soprattutto alla sicurezza di tutti i vaccini che sono stati sviluppati contro il Covid-19. L’organizzazione medico in questione che è anche la più indipendente tra tutte oltre che la più prestigiosa, ha condotto il tutto partendo da 41 trial clinici che hanno preso in considerazione 433.838 persone. I vaccini in questione sono 12 di diverso tipo.

Analizzando i principali risvolti di questa grande opera che è stata portata a termine, vengono fuori anche le conclusioni riportate da parte di coloro che hanno condotto tale studio:

“Rispetto al placebo, la maggior parte dei vaccini riduce, o probabilmente riduce, la percentuale di partecipanti con Covid-19 sintomatico confermato e, per alcuni, vi sono prove ad alto grado di certezza circa la capacità di ridurre la malattia grave o critica. È probabile che ci sia poca o nessuna differenza tra la maggior parte dei vaccini e il placebo per quel che riguarda gli eventi avversi gravi. Oltre 300 trial clinici randomizzati registrati stanno valutando l’efficacia dei vaccini Covid-19”.

Vaccini e sicurezza: lo studio conferma che i vaccini sono sicuri

Questo è quanto riportato ufficialmente da ilfoglio.it. I soggetti già precedentemente infetti come ad esempio immunocompromessi, donne incinte e altre categorie di persone particolari, lo studio e la revisione sui vaccini smentiscono categoricamente tutti coloro che credono che i sieri in questione possano in qualche modo compromettere la vita di tantissime persone cosiddette normali.

Si tratta quindi di prodotti estremamente sicuri di cui si conoscono benissimo ormai tutti gli effetti con laterali, compresi quelli più gravi. Si tratta comunque di situazioni che, qualora venissero a verificarsi, potrebbero risultare molto meno gravi dei danni comportati da un’infezione da Covid.