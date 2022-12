Unieuro è perfetta, i regali di Natale con smartphone e PC al 70% di sconto

Dopo aver visto le grandi offerte prodotte da Amazon durante l’occasione dell’anno che tutti aspettavano, ovvero il Black Friday, sono arrivate alcune novità anche da parte dei grandi magazzini che tutti conoscono ormai per via del loro grande blasone in Italia. Si tratta di negozi molto diffusi sul territorio italiano, i quali pian piano sono diventati dei veri e propri rappresentanti di qualità oltre che di varietà all’interno dei loro scaffali. Tra i più interessanti in assoluto, oltre che tra i più conosciuti, c’è il celebre marchio Unieuro.

Le sue offerte sono sempre tra le migliori, proprio come dimostrano i volantini che vengono emessi ormai periodicamente. Quello che è stato lanciato durante i primi giorni di questo mese e che terminerà ufficialmente il 17 dicembre mette in lizza tantissimi oggetti a prezzi estremamente scontati.

Unieuro lancia alcune offerte spettacolari con sconti di livello solo per qualche giorno: il volantino scade il 17 dicembre

Basti pensare infatti che uno dei migliori smartphone in assoluto del 2022, ovvero il Galaxy S22 di casa Samsung, risulta essere in sconto ad un prezzo folle: solo 599 € per quanto riguarda il taglio di memoria da 128 giga.

Non finisce ovviamente qui visto che c’è disponibile anche il top di gamma estremo dell’azienda sudcoreana, ovvero il Galaxy S22 Ultra. Il prezzo in questa situazione è di 969 €. Queste però sono solo alcune chicche del nuovo volantino di Unieuro, il quale pullula di sconti eccezionali che riguardano anche i dispositivi medi di gamma, computer, Smart TV e tantissimi elettrodomestici.