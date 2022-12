Truffe e call center, il modo per eliminarle definitivamente è gratis

A chiunque capita quotidianamente di ricevere sul proprio smartphone delle chiamate indesiderate, le quali non fanno altro che disturbare. No, non stiamo parlando di quell’amico di vecchia data che ha voglia di chiacchierare magari mentre lavoriamo, o magari di qualcuno che vuole commissionarci un compito da fare, ma dei tanti call center, talvolta fuori da ogni regola, che decidono di chiamare ad ogni ora del giorno.

Il tutto può avvenire anche più volte durante una sola giornata, portando le persone ad essere letteralmente stanche di una situazione del genere. Capita altrettanto spesso che chiamate del genere si trasformino anche in truffe, le quali finiscono per attivare degli abbonamenti con prezzi spropositati i ricorrenti. Proprio a tal proposito, dallo scorso 27 luglio, è entrato in funzione il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni. Si tratta di uno strumento gratuito che offre la possibilità di richiedere un blocco per le telefonate inoltrate da tutti gli operatori di telemarketing.

Truffe call center: arriva il nuovo registro che consente di eliminarle definitivamente

Tale registro esisteva già dal 2010, ma riguardava solo ed esclusivamente le numerazioni di telefonia fissa. Ora invece anche i numeri di cellulare potranno iscriversi seguendo la trafila.

Per stare tranquilli quindi non dovrete fare altro che iscrivervi, selezionando il vostro numero di cellulare in fase di compilazione del modulo. Questo potrà avvenire sia mediante il sito ufficiale che mediante i numeri preposti che trovate proprio sul portale. In questo modo potrete evitare decine di chiamate durante la settimana, magari in momenti in cui vi state rilassando.