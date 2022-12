L’operatore telefonico WindTre ha deciso di tentare nuovamente alcuni suoi ex clienti a tornare. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di inviare alcuni ex clienti a tornare attivando un’offerta davvero notevole con ben 100 GB di traffico dati. Si tratta in particolare dell’offerta denominata WindTre GO 100 Top+.

WindTre tenta i suoi ex clienti a tornare con l’offerta WindTre GO 100 Top+

Dall’8 al 14 dicembre 2022 l’operatore telefonico WindTre ha deciso di dare una seconda opportunità ad alcuni suoi ex clienti. Come già accennato, infatti, l’operatore ha deciso di invitare questi ultimi a tornare attivando l’offerta mobile denominata WindTre GO 100 Top+.

Si tratta di un’offerta molto conveniente per tutti coloro che vorranno tornare con WindTre. Nello specifico, l’offerta include un elevato quantitativo di traffico dati pari a 100 GB e non solo. Nell’offerta sono anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è di soli 5,99 euro. Non è previsto nessun costo di attivazione, mentre la SIM ha un costo di 10 euro. L’operatore telefonico WindTre, in particolare, sta proponendo l’attivazione di questa offerta tramite una nuova campagna SMS. Ecco qui di seguito l’SMS inviato dall’operatore:

“Torna in WINDTRE! 100GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 5,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 14/12. Costi e privacy su windtre.it/go100toplus”.

Ricordiamo inoltre che, secondo quanto riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, WindTre sta proponendo l’attivazione di questa offerta mobile anche ad alcuni clienti dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile.