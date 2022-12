A distanza di tre settimane dal debutto in Cina, possiamo finalmente annunciare che i nuovi Realme 10 Pro e 10 Pro+ sono pronti ad essere lanciati anche sul mercato globale.

Si tratta di due dispositivi interessanti, entrambi disponibili nelle tonalità Dark Matter Black, Nebula Blue e Hyperspave. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Realme 10 Pro e 10 Pro Plus pronti a debuttare a livello globale

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il modello Pro presenta un display LCD IPS da 6,72″ con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, processore Snapdragon 695 ed una fotocamera principale da 108 MP (sensore ISOCELL HM6 di Samsung). La batteria, invece, è da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

La variante 10 Pro+ sarà dotato di uno schermo AMOLED curvo da 6,7″. Il chip sarà un MediaTek Dimensity 1080, con una fotocamera posteriore da 108 MP affiancata da un sensore ultragrandangolare da 8 MP. La batteria sarà sempre da 5.000 mAh ma con la ricarica rapida a 67 W.

Lato software, entrambi i dispositivi verranno equipaggiati con la Realme UI 4.0 con Android 13. La nuova interfaccia si pone l’obiettivo di migliorare quattro aree chiave: design, interazione, fluidità e sicurezza, per fornire un’esperienza utente del tutto nuova. Per quanto concerne i prezzi, Realme 10 Pro partirà da 319 dollari nella configurazione da 8/128 GB, mentre Realme 10 Pro + sarà venduto ad un prezzo di 379 dollari per la stessa combinazione di RAM e spazio di archiviazione.