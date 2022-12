Radiazioni e smartphone pericolosi, ecco la lista di quelli con più onde elettromagnetiche

Dovrebbero saperlo tutti e invece la maggior parte delle persone ignorano totalmente situazioni del genere: gli smartphone emettono delle radiazioni. Queste onde elettromagnetiche vengono infatti riprodotte da tutti i dispositivi in grado di ricevere e diffondere segnali, proprio come i telefoni che ogni giorno vengono utilizzati.

Ci sono quindi delle differenze tra un dispositivo e l’altro, chiarendo che però nessuno di questi può generare delle malattie potenzialmente pericolose per l’uomo. Proprio per controllare il tutto, ci sarebbero dei numeri appositi.

Radiazioni su smartphone: c’è una lista con i coefficienti più alti di alcuni dei dispositivi ancora in giro, eccola qui

I risultati di alcuni studi hanno espresso chiaramente un parere abbastanza positivo in merito alla questione: non esistono attualmente dei collegamenti che vadano ad unire malattie sviluppate dall’uomo con l’utilizzo smodato di uno smartphone.

Ovviamente ci sono coloro che vogliono evitare qualsiasi tipo di dubbio e quindi scongiurare problematiche del genere. Proprio per questo ogni dispositivo è provvisto di indicazioni che riguardano il coefficiente SAR in merito alle radiazioni. Alcuni smartphone emettono onde elettromagnetiche maggiori rispetto ad altri, motivo per il quale è stata stilata recentemente una lista dei dispositivi più obsoleti che emetterebbero un coefficiente maggiore di radiazioni: