Netflix sta rimodulando la sua offerta nel corso di queste settimane. La piattaforma streaming, dopo aver aperto la strada a nuovi piani che prevedono la presenza delle pubblicità, per massimizzare i suoi introiti in seguito ad un 2022 certamente non indimenticabile sta valutando un’ennesima modifica al suo attuale statuto.

Netflix, la nuova politica per gli account condivisi

La prossima battaglia in casa Netflix potrebbe quindi essere quella relativa agli account condivisi, una pratica generalmente sdoganata da molti utenti per l’accesso alla piattaforma con film e serie tv. Onde evitare di perdere utenti singoli, il servizio streaming potrebbe a breve bloccare la possibilità di condivisione degli account, lanciando la funzione di condivisione solo per utenti che si appoggiano ad una stessa rete web.

Il modello in considerazione potrebbe essere quello già messo in atto da piattaforme streaming di ordine sportivo, come DAZN o NOW Tv. Sempre come queste piattaforme, Netflix potrebbe a sua volta pensare a piani di visione che garantiscono la condivisione dell’account con amici, parenti o sconosciuti di altri nuclei domestici. In questo caso, però, è plausibile pensare ad un ulteriore aumento di costi rispetto agli attuali prezzi del ticket Premium.

La battaglia agli account condivisi di Netflix potrebbe inoltre portare a sanzioni per il pubblico. Alcuni analisti, ad esempio, non escludono eventuali ban dal servizio per eventuali trasgressori. Ricordiamo che, già ad oggi, l’unica condivisione del profilo prevista per i clienti di Netflix è quella con i residenti del proprio nucleo domestico, nonostante la possibilità di guardare in contemporanea titoli sino a 4 dispositivi.