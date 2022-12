Un socio di Elon Musk ha riferito al personale di Twitter che Musk intende sostituire parte dei dipendenti con dei robot.

Alcuni dipendenti della sede di San Francisco di Twitter, che il noto miliardario Elon Musk ha acquistato per 44 miliardi di dollari, hanno dichiarato alla BBC di essere stati licenziati senza alcuna liquidazione. Ora i licenziamenti sono oggetto di indagine da parte del procuratore della città di San Francisco, David Chiu, per vedere se la persona più ricca del mondo ha infranto la legge come dicono. Tutto parte da questi licenziamenti improvvisi.

“Elon Musk ha esperienza con le violazioni delle leggi sull’etica del lavoro”, spiega Chiu. “Anche se non sono sorpreso che sia successo, mi dispiace per questi lavoratori. Esamineremo ulteriormente questo aspetto sperando di poterli aiutare”. Secondo quanto riferito, la scorsa settimana il sindacato degli addetti alle pulizie è stato informato che i loro posti di lavoro fossero a rischio e ha organizzato uno sciopero poco dopo per protestare. Tuttavia, lo sciopero non ha portato a molti risultati.

Twitter: staff dell’azienda sostituito dai robot, questa potrebbe essere la prossima mossa di Musk

“Ci hanno licenziati tre settimane prima di Natale”, ha spiegato il presidente del sindacato Olga Miranda. “Probabilmente siamo stati licenziati solo perché siamo un sindacato”. Julio Alvarado, che ha lavorato per Twitter negli ultimi 10 anni, ha affermato che dopo l’acquisizione della società da parte di Musk è stato scortato all’improvviso all’uscita, senza alcun preavviso. Quel giorno è stato il suo ultimo giorno di lavoro. Le mansioni di cui solitamente si è sempre occupato, per anni, sono state definite “obsolete”. Qualcuno parte del team di Musk gli ha ribadito che dei robot potrebbero tranquillamente occuparsi delle pulizie e farlo persino meglio. Questo è solo uno dei tanti casi di licenziamenti in cui il lato umano è stato dimenticato.

Twitter è stato citato in giudizio anche da due donne che hanno perso il lavoro e ritengono che i licenziamenti abbiano colpito in modo sproporzionato soprattutto le dipendenti donne. La causa è stata intentata qualche giorno fa presso il tribunale federale di San Francisco, secondo Reuters. Pare che Musk abbia portato al licenziamento del 57% del suo personale femminile rispetto al 47% di quello maschile.