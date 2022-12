Knole House, ritrovata lista della spesa dopo oltre 389 anni

Un gruppo di archeologi stava restaurando la famosa Knole House nel Kent (Inghilterra), quando ad un tratto si trovò tra le mani una lista della spesa datata a ben 389 anni prima. La domanda è: dove è stata riposta per tutto questo tempo, tanto da rimanere integra e leggibile ancora oggi?

Knole House: cosa c’era scritto sul foglietto?

Il biglietto della spesa per l’esattezza venne scritto nel 1633 da Rober Draper per il “signor Bilby”, dopodiché fu riposto all’interno della Knole House del XV secolo, nonché una delle case più grandi d’Inghilterra. Si tratta di un bottino dal costo di milioni e milioni di euro. Cosa c’era scritto? Draper (servitore di alto rango) chiedeva cucchiai di peltro, una padella e “pesce verde”, dicitura che si riferirebbe al merluzzo senza sale. Ma anche una “pala antincendio” e “luci”, da spedire a Copt Hall, nell’Essex.

“È rarissimo trovare lettere risalenti al XVII secolo, per non parlare di quelle che ci danno un’idea della gestione delle famiglie dei ricchi e del movimento degli oggetti da un luogo all’altro”, racconta Nathalie Cohen, l’archeologa regionale del National Trust. E la cosa fantastica è che, per decifrare il contenuto, non è servita alcuna tecnica. Curiosi di conoscerlo? Trovate il testo riportato qui di seguito.

“Mr Bilby, I pray pvide to be sent too morrow in ye Cart some Greenfish, The Lights from my Lady Cranfeild Cham 2 dozen of Pewter spoon: one greate fireshovell for ye nursery; and ye ohers which were sent to be exchanged for some of a better fashion, a new frying pan together with a note of ye prises of such Commoditie for ye rest. Your loving friend, Robert Draper, Octobre 1633, Copthall”.