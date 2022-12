Un’offerta veramente folle si staglia all’orizzonte grazie a Kena Mobile, in questi giorni tutti i consumatori si ritrovano a poter accedere ad una promozione più unica che rara, impreziosita dalla possibilità di godere di un bundle quasi invidiabile.

Per essere sicuri di risparmiare, dovete comunque sapere che l’attivazione è possibile solamente tramite il sito ufficiale, e che è comunque prevista la spedizione della SIM a domicilio a titolo completamente gratuito, non viene quindi richiesto il pagamento di un contributo aggiuntivo. Oltre a questo, ci teniamo a sottolineare che l’attivazione è possibile per i soli provenienti da un operatore virtuale o Iliad.

Scoprite quali sono le migliori offerte Amazon, e ricevete anche i codici sconto gratis, iscrivendovi subito qui.

Kena Mobile, quali sono le offerte migliori di oggi

La promozione è indubbiamente una delle migliori in assoluto, proprio perché riesce a convincere gli utenti ad acquistare nuove SIM ricaricabili, promettendo in cambio un bundle assolutamente invidiabile. Più nello specifico parliamo di una promo con minuti illimitati da poter utilizzare verso chiunque, ma anche 500 SMS da inviare a chi si vuole in Italia, per finire con 130 giga di traffico dati al mese.

Il prezzo fisso, da versare ogni rinnovo con addebito diretto sul credito residuo, corrisponde a 6,99 euro. Non sono previsti vincoli contrattuali di alcun tipo, oltre a questo è bene ricordare che Kena Mobile promette nessuna rimodulazione contrattuale, almeno per il primo anno successivo all’attivazione. Per i dettagli della promo vi potete collegare direttamente al sito ufficiale, ricordate inoltre che la velocità di navigazione risulta essere limitata, non al livello di un operatore standard.