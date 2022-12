L’ultimo aggiornamento di Instagram mira ad aiutare i creators a comprendere meglio uno degli aspetti più frustranti dell’app: il temuto “shadowban”. L’app sta aggiornando la sua app per aiutare i creatori a “capire se il contenuto del loro account è idoneo per essere consigliato agli utenti non follower“.

Con la modifica, Instagram consentirà a chiunque utilizzi un account “professionale” di vedere quando uno dei propri post è stato bloccato. L’avviso verrà visualizzato nell‘account dell’app e dirà agli utenti perché il post è stato bloccato. Offrirà inoltre ai creatori la possibilità di presentare ricorso contro la decisione se ritengono che Instagram abbia commesso un errore.

Per ora, la funzione copre solo post specifici che sono stati bloccati dai consigli in Explore, Feed e Reels. Ma la società afferma che sta lavorando per espandere la funzione in modo che i creatori sappiano se sono bloccati anche dai suggerimenti, ad esempio nella ricerca o negli “account suggeriti“.

Una funzione per aiutare i creators

Sebbene Instagram eviti di usare la parola “shadowban“, il cambiamento ha chiaramente lo scopo di rispondere alle lamentele dei creatori sul motivo per cui i loro post non vengono distribuiti nel modo in cui si aspettano. Per diffondere queste preoccupazioni, la società ha cercato negli ultimi anni di spiegare meglio come funziona il suo algoritmo e ha indicato le sue linee guida per aiutare i creators a comprendere il funzionamento interno dell’app.

Ora che mostra agli utenti esattamente perché i loro contenuti vengono rimossi dai consigli, l’azienda spera che i creators siano in grado di adottare misure per “correggere” i loro errori. Per lo meno, potrebbe dare una certa soddisfazione vedere il motivo per cui il loro contenuto è stato oscurato. Un portavoce di Instagram ha affermato che i team di revisione lavoreranno “il più rapidamente possibile“, ma non ha detto quanto tempo potrebbe richiedere il passaggio.

In un video pubblicato su Twitter, il capo di Instagram Adam Mosseri ha affermato che la società sta affrontando un “percorso più lungo per cercare di essere più trasparente” con gli utenti. Inoltre, ha affermato che Instagram sta anche testando una funzionalità che avviserà gli utenti quando l’app riscontra un bug.