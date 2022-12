Iliad per la stagione natalizia ha ancora più sorprese del solito. Il provider francese, nel corso delle prossime settimane, assicurerà a tutti gli utenti una sorpresa aggiunta agli abbonati. La Giga 120, la già popolarissima offerta per i nuovi clienti, è stata ulteriormente trasformata con un ritocco in positivo per i prezzi. Nei listini attuali di Iliad è prevista infatti la Flash 120.

Iliad, nuovo costo per la promo con 120 Giga e 5G a costo zero

Ad un costo ulteriormente scontato di 7,99 euro ogni trenta giorni, i clienti che optano per questa tariffa avranno la garanzia di un ticket con consumi illimitati con chiamate verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per navigare in internet.

La Flash 120 di Iliad, inoltre, prevede ulteriori vantaggi oltre ai costi ed alle soglie di consumo. Il gestore francese, infatti, ha deciso di confermare tutti i servizi aggiuntivi previsti con le altre ricaricabili del passato. Tra questi, come ovvio, anche la tecnologia 5G. I clienti che decidono di attivare questa ricaricabile potranno navigare con le velocità maggiori sul mercato completamente a costo zero.

Il 5G sarà gratis sia per i vecchi clienti sia per i nuovi clienti che hanno sottoscritto la Flash 120. La strategia commerciale di Iliad è quindi ancora parallela rispetto a quella di TIM e Vodafone. Iliad, infatti, non prevede alcun genere di costo aggiuntivo per la navigazione di rete ad altissime velocità. In aggiunta al costo di rinnovo mensile, proprio come altre ricaricabili, i clienti di Iliad dovranno aggiungere un costo una tantum di 10 euro.