Da svariate settimane il futuro pieghevole Google è protagonista di indiscrezioni. L’azienda potrebbe essere ormai vicinissima al lancio ufficiale del suo primo smartphone pieghevole ma mancano ancora informazioni fondate sul periodo nel quale si terrà il debutto.

L’attesa che separa dall’arrivo di un nuovo dispositivo è come sempre ricca di anticipazioni che spesso permettono di ottenere un quadro completo del design e della scheda tecnica. Google Pixel Fold, infatti, è stato descritto numerose volte e in questi ultimi giorni è apparso in nuove immagini rendering e in un video.

Google Pixel Fold: osserviamo da vicino il primo pieghevole di Mountain View!

Ancora una volta è l’esperto OnLeaks a fornire le immagini del dispositivo. Com’è possibile notare, quanto emerso fino ad ora sembra dimostrarsi attendibile. Il Google Pixel Fold riprenderà la struttura del Galaxy Z Fold 4 e si distinguerà per il particolare modulo fotografico che caratterizza la serie Google Pixel già dallo scorso anno.

Il colosso darà vita a un dispositivo con display interno davvero ampio, costituito da un pannello 7,69 pollici opposto a un display esterno da 5,79 pollici. Il modulo fotografico esterno è rialzato rispetto alla scocca del dispositivo e presenta una particolare forma a pillola affiancata da un foro circolare. La fotocamera frontale interna è inserita nella cornice mentre quella esterna trova posto all’interno di un piccolo foro posizionato nel display.

Un particolare non ancora emerso ma che potrebbe rendere il Google Pixel Fold ancora più interessante definendolo a tutti gli effetti uno dei principali rivali di Samsung è il supporto a un probabile stilo. Google potrebbe realizzare uno stilo da abbinare al suo smartphone pieghevole e seguire la strategia del colosso sudcoreano vendendola separatamente, senza dedicare all’accessorio un apposito alloggiamento.