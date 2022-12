La ricchezza del CEO di Twitter Elon Musk ha giocato a ping-pong mercoledì, e secondo una recente analisi di Forbes sembra che l’imprenditore abbia perso il titolo di persona più ricca del mondo.

Musk era stato in precedenza saldamente in cima alla lista, ma le sue recenti polemiche e la scommessa di 44 miliardi di dollari su Twitter hanno fatto fluttuare il suo patrimonio netto. Di conseguenza, Forbes ha riferito che mercoledì mattina Musk è stato superato come persona più ricca del mondo da Bernard Arnault. Il francese è il proprietario di LVMH, un conglomerato noto per filiali di lusso come Louis Vuitton, Givenchy, Hennessy e Bulgari.

Tuttavia, nel pomeriggio, Musk aveva rivendicato di nuovo il titolo, solo per essere nuovamente detronizzato da Arnault pochi minuti dopo. A partire dall’orario di chiusura del mercato alle 16:00, Forbes ha riferito che Musk aveva riguadagnato il titolo di uomo più ricco, con un valore di 185,4 miliardi di dollari contro i 184,7 miliardi di Arnault.

Twitter potrebbe fallire?

Con il patrimonio netto dei due uomini così vicino, tuttavia, molti hanno affermato che non sarà sorprendente se continueranno a capovolgere le classifiche di Forbes dei più ricchi del mondo.

Il fatto che Arnault abbia ora raggiunto Musk è un grande sviluppo per il magnate della tecnologia, che all’inizio di quest’anno valeva più di 270 miliardi di dollari. Tuttavia, una serie di modifiche apportate da Musk su Twitter sembravano aver fatto perdere fiducia al mercato nell’azienda, inoltre ha affermato che Twitter potrebbe persino trovarsi di fronte al fallimento. Forbes ha anche notato che le azioni di Tesla, il marchio automobilistico che per primo ha reso Musk la sua considerevole ricchezza, sono diminuite del 50% rispetto all’anno scorso.