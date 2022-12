Down TIM, Vodafone e WindTRE, connessione internet impossibile - ecco gli ultimi problemi

Poco più di una settimana fa erano arrivate migliaia e migliaia di segnalazioni in tutta Italia per alcune problematiche riguardanti uno dei gestori più famosi di tutti. Impossibilità nel connettersi al web, qualche problema nel ricevere ed effettuare chiamate e ancora altro, il tutto protratto per diverse ore. Stando a quanto manifestato dal celebre sito Downdetector, sul quale si raccolgono tutte le segnalazioni riguardanti un’interruzione di un sito o di un qualsiasi altro servizio, l’operatore coinvolto sarebbe stato WindTRE.

Da precisare che casi del genere capitano per tutti i provider, anche per questo che è uno dei più famosi in assoluto. Non c’è dunque da stupirsi, visto che problemi di questo tipo sono dovuti anche ad alcune manutenzioni. Le segnalazioni andarono via via aumentando proprio poco più di una settimana fa, portando ad un down diffuso lungo tutta la penisola italiana. Secondo quanto riportato inoltre tale di servizio avrebbe riguardato soprattutto linea fissa, chiamate e navigazione Internet.

WindTRE in Down: a cosa è dovuto un problema del genere?

Dopo le prime ore del mattino trascorse a vagare tra una soluzione e l’altra, gli utenti hanno cominciato a vedere un ritorno alla normalità verso le ore 12:00. Inoltre non sarebbe poi terminata lì, dal momento che fino alle 15 ci sarebbero stati comunque dei casi sporadici di malfunzionamento. Da quel momento però poi la rete di WindTRE sarebbe tornata a funzionare senza alcun tipo di problema.

Pare che il problema fosse dovuto ad alcuni ripetitori che sarebbero andati fuori servizio, mettendo quindi fuori gioco l’intera rete sparse sul territorio nazionale.