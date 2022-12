Android Auto, grande novità con un'App famosissima che arriva ufficialmente

L’applicazione forse più completa dal punto di vista della navigazione su strada da qualsiasi tipo di veicolo è Waze. L’azienda ha deciso ufficialmente di partire con una nuova partnership, la quale riguarda Renault. All’interno del sistema Android Auto connesso all‘infotainment, sarà presente ufficialmente l’applicazione Waze.

Sarà così quindi che tutti gli automobilisti non avranno più bisogno di usare il loro smartphone per guardare le mappe della celebre piattaforma mentre guidano. Inoltre non ci sarà neanche bisogno di utilizzare un cavo USB ho il Bluetooth, dal momento che l’applicazione sarà già parte della dotazione di alcuni veicoli di Renault come Austral Hybrid e Megane E-Tech. Chiaramente si lavorerà affinché tutte le Mappe vengono costantemente aggiornate e rese perfette sotto ogni punto di vista.

Arriva Waze sui veicoli Renault e su Android Auto: le parole dei vertici

Come riportato direttamente dal sito Auto.it, queste sono le dichiarazioni da parte di Waze e Renault, che si sono espresse mediante alcuni dei loro portavoce: “Dato l’aumento del numero di utenti di Waze che interagisce con le piattaforme di infotainment e visti i continui progressi delle tecnologie in ambito automotive, è importante offrire ai nostri automobilisti le migliori esperienze di guida, ed è per questo che noi di Waze siamo entusiasti di annunciare questa partnership con Renault. Avere a disposizione la navigazione in tempo reale, il percorso e gli avvisi di Waze integrati nel display dei veicoli Renault, rende l’esperienza di guida semplificata e senza interruzioni. Non vediamo l’ora di portare questa nuova esperienza di guida a sempre più utenti in tutto il mondo nel 2023”. Queste sono state le parole dichiarate dal Director, Marketing and Partnerships di Waze, Aron Di Castro.

Jerome Seror, Director Digital Customer di Renault, ha poi proseguito: “Renault è la prima casa automobilistica ad offrire l’accesso a Waze direttamente dallo schermo multimediale del veicolo, senza utilizzare lo smartphone. Sappiamo che molti utenti di Waze apprezzeranno questa nuova funzione quando guideranno la nuova Austral e la Renault Megane E-Tech elettrica. Questa collaborazione, inoltre, rientra nel nostro costante impegno ad offrire ai nostri clienti un’esperienza di guida intuitiva, coinvolgente e connessa”.