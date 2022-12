La migliore offerta WindTre GO con 150 GB al mese è ancora disponibile per tutti i nuovi clienti provenienti da Iliad e MVNO. A un costo a dir poco incredibile, tutti gli interessati possono ricevere mensilmente dei contenuti straordinari. Ecco, dunque, come richiederne l’attivazione!

Passa a WindTre con l’offerta GO: ecco come ottenerla!

L’offerta WindTre GO migliore di sempre è la 150 Flash + Digital con Easy Pay. I nuovi clienti possono ottenerla senza dover andare incontro ad alcun costo di attivazione e ogni mese dovranno affrontare esclusivamente un costo di 8,99 euro, che include:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

L’attivazione dell’offerta può avvenire soltanto in caso di acquisto della nuova SIM con contestuale portabilità del numero. Il gestore, infatti, rivolge la sua tariffa esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Accedendo al sito ufficiale del gestore WindTre, gli utenti in questione potranno effettuare l’acquisto della nuova SIM, che sarà spedita tramite corriere gratuitamente. Al momento dell’attivazione sarà richiesto di indicare la modalità di pagamento tramite la quale si desidera sostenere le spese. Quindi, ogni cliente dovrà scegliere tra carta di credito, conto corrente o carta conto. Non sarà necessario affrontare spese iniziali né costi extra.