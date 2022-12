Telegram, nuovo aggiornamento per chattare in segreto senza SIM

C’è tanta aria di novità su Telegram, applicazioni di messaggistica istantanea che celebra ogni giorno della sua attività la discrezione di ognuno dei suoi utenti.

Questa volta sembra che il numero di telefono non sia più necessario per avere a disposizione la possibilità di iscriversi, proprio come comunicano ufficialmente tramite il blog ufficiale dell’applicazione. Il nuovo aggiornamento dunque comporta l’arrivo di diverse novità.

Telegram rilascia un nuovo aggiornamento che potrà permettere alle persone di iscriversi anche senza utilizzare la scheda SIM per il numero di telefono

Come già gli stessi sviluppatori dell’applicazione avevano annunciato all’interno di un post che era comparso sul blog ufficiale di Telegram, è arrivata la grande novità per gli utenti. Tutti potranno accedere infatti anche utilizzando dei numeri anonimi gestiti tramite blockchain. Questi sono disponibili sulla celebre piattaforma che prende il nome di Fragment.

La celebre società di Dubai spiega che il numero di telefono non è mai stato dunque un elemento fondamentale della famosissima esperienza di messaggistica istantanea colorata di azzurro. Tale spiegazione risulta effettivamente coerente visto che il numero non è mai risultato visibile agli estranei, anche perché le persone possono impostare la possibilità di non renderlo pubblico.

Sono però arrivate anche alcune novità di rilievo oltre a quest’ultima, ovvero la possibilità di impostare un timer che eliminerà automaticamente i messaggi all’interno di tutte le chat nuove. Questo accade già ad esempio su WhatsApp con i messaggi effimeri.

Sono arrivati anche su Telegram i topic 2.0, I quali adesso diventano più potenti e risultano disponibili con gruppi che abbiano al loro interno almeno 100 membri.