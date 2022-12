Qualcomm ha presentato la sua nuova piattaforma Compact Macro 5G RAN, in seguito alla crescente domanda di apposite infrastrutture outdoor semplificate ma prestanti, più economiche, energicamente efficienti e con accesso wireless fisso (FWA).

La nuova piattaforma si pone in una fascia di prezzo ben precisa per la copertura ad ampio raggio in mmWave. Sfrutta la piattaforma Qualcomm FSM 5G RAN Platform per cellule piccole e integra il supporto di moduli d’antenna di livello macro con 256 elementi. Questo tipo di struttura riesce a fornire fino a 60dBm di EIRP di picco e fino a 1 GHz di spettro. La combinazione per celle piccole, insieme all’esperienza nel campo delle antenne per celle macro per una copertura mmWave ad alta potenza e a lungo raggio, apre le porte ad una nuova classe di celle macro compatte per installazioni all’aperto a un prezzo conveniente.

L’mmWave ha un grande potenziale per le reti 5G all’aperto ad ampio raggio. La nuova Qualcomm Compact Macro 5G RAN Platform mette a disposizione svariati miglioramenti delle prestazioni a lungo raggio per i prodotti macro compatti, raddoppiando le capacità di portata rispetto alle piccole celle progettate con Qualcomm FSM 5G RAN Platform. Ridotto anche in modo significativo il numero di siti di cella necessari per la copertura di un’area piuttosto ampia. Inoltre, grazie all’evoluzione della piattaforma per le celle più piccole, questa soluzione macro è in grado di garantire maggiore efficienza energetica e soluzioni ottimali per dimensioni e costi.

Qualcomm Macro 5G RAN, la nuova piattaforma per soluzioni macro compatte, efficienti ed economiche

La nuova soluzione pensata da Qualcomm favorirà la diffusione delle infrastrutture mmWave. L’mmWave è l’ideale per fornire un servizio affidabile ad alta velocità, anche nelle aree ad alto traffico. Queste soluzioni permetteranno agli operatori di reti mobile di fornire prestazioni wireless rivoluzionarie ad un prezzo inferiore. Inoltre, il numero di abitazioni, uffici, strutture ecc. collegati ad una singola stazione base esterna è un fattore critico per l’FWA (accesso wireless fisso, per la fibra). La nuova piattaforma Qualcomm risolve anche questa criticità. Infatti, soddisfa i KPI critici e semplifica la fornitura di accesso a banda large alle aree rurali spesso poco servite. In questo modo sarà possibile collegare più utenze.

“Sulla base della nostra leadership nelle infrastrutture 5G e mmWave, siamo lieti di annunciare una nuova piattaforma outdoor a lungo raggio per celle macro compatte che presenta ai nostri clienti e operatori un paradigma costo-prestazioni altamente differenziato rispetto alle soluzioni macro tradizionali”, dichiara Durga Malladi, senior vice president e general manager, cellular modems and infrastructure, Qualcomm Technologies. “Questa soluzione innovativa semplificherà le implementazioni e accelererà l’adozione dell’mmWave fornendo la portata, le prestazioni, l’efficienza energetica e il fattore di forma di cui i nostri partner hanno bisogno a un prezzo interessante. Siamo entusiasti di estendere la nostra leadership tecnologica e la nostra esperienza per aiutare l’ecosistema a realizzare pienamente i vantaggi dell’mmWave per le reti 5G outdoor”. La nuova piattaforma dovrebbe essere distribuita a partire dal primo trimestre del 2023.