La plastica potrebbe comparire in alcuni prodotti, questo è quanto è emerso da alcuni richiami del Ministero della Salute, pubblicati direttamente sul sito ufficiale, nei quali effettivamente si indicano i lotti da restituire direttamente al venditore.

Come sempre torniamo con la nostra rubrica in cui segnaliamo quali sono i prodotti effettivamente richiamati, ci teniamo a sottolineare che sono sempre stati presenti, ma al giorno d’oggi, grazie all’avvento di internet è più facile scoprire quali sono i prodotti effettivamente ritirati dal mercato.

Le offerte Amazon con codici sconto gratis sono disponibili solo su questo canale Telegram, scopriteli in esclusiva.

Prodotti ritirati: ecco quali sono coinvolti

Il primo cibo incriminato è un formaggio a pasta filata in versione affumicata, prodotti da Merivio e Scerì, sono entrambi in vendita da Lidl Italia, realizzati da Diano Casearia, con marchio produzione IT V4V5C CE, più precisamente nello stabilimento di Via Cavarelli 5 a Sassano, nel formato da 200 grammi.

L’altro prodotto su cui prestare attenzione è il Parmigiano Reggiano DOP 24 Mesi di Trentin SPA, realizzato nello stabilimento di Via Vittorio Foa 1 a Pegognaga, in provincia di Mantova, con marchio IT M2016CE, in una porzione da 900 grammi.

Nel primo caso, come indicato dal sito del Governo potrebbe essere presente plastica all’interno, nel secondo invece si potrebbe trovare Grana Padano, con ingrediente lisozima, il conservante che deriva direttamente dall’uovo. Nel caso foste in possesso di uno dei suddetti prodotti, dovete restituirli al venditore, potrete ricevere un buono sconto in denaro, o da utilizzare per un secondo acquisto sempre nel medesimo punto vendita.