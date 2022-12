Nel corso di questi anni Amazon Prime Video si è affermata come una delle piattaforme streaming più popolari su scala nazionale. Molti italiani si sono affidati alla tv del colosso nordamericano per i suoi contenuti che spaziano dallo sport all’intrattenimento. In assenza della Champions League, ad esempio, nel corso di queste settimane natalizie Prime Video sta proponendo una serie di titoli a sfondo natalizio come LOL-Chi ride è fuori.

Prime Video, nuovi contenuti e nuovi prezzi durante il 2022

I palinsesti divenuti ancora più ricchi in questo 2022 hanno però portato ad un progressivo aumento dei costi. Anche per essere al passo con la concorrenza e con i nuovi prezzi legati all’inflazione, Prime Video prevede ora in Italia un costo pari a 4,99 euro ogni mese, con un aumento di un euro rispetto ai precedenti listini.

Di pari passo, Prime Video ha previsto rincari anche per il suo ticket annuale con un costo pari a 49,99 euro all’anno.

I rincari sui costi di Amazon non si legano soltanto ai prezzi standard ma hanno interessato anche i vantaggiosi ticket per studenti. Per questo genere di abbonamento dedicato a chi è impegnato presso le università italiane, il prezzo annuale per il servizio sarà pari a 25 euro anziché 18 euro.

A non cambiare, invece, sono i servizi previsti con la piattaforma streaming. Oltre al libero accesso alla piattaforma con film, serie tv, sport e documentari, gli utenti Prime potranno anche ricevere spedizioni gratuite per la piattaforma di e-commerce e musica illimitata su smartphone e altri dispositivi mobili.