Queste settimane sono state piuttosto intense per le varie aziende automobilistiche. In queste ultime settimane, abbiamo infatti avuto modo di vedere diversi nuovi veicoli durante alcuni test su strada. Nel corso delle ultime ore, in particolare, è stata spiata su strada durante i test invernali anche la prossima generazione della Peugeot 3008.

Peugeot 3008, avvistata su strada durante alcuni test la nuova generazione

Anche il noto marchio automobilistico Peugeot sta testando a fondo i suoi prossimi veicoli. Come già accennato, in queste ore è stata spiata su strada anche la prossima generazione della Peugeot 3008. Quest’ultima, in particolare, è stata spiata su sulle strade del Nord Europa durante alcuni test su piste invernali.

Dalle foto emerse in rete è possibile notare come la vettura presenti numerosi camuffamenti per non lasciare intravedere nessun dettaglio estetico. Nonostante questo, comunque, è possibile scorgere un nuovo look per i fari anteriori. Le linee generali della vettura, richiamano poi quelle della precedente Peugeot 408. Le foto emerse in rete, però, non ci hanno rivelato alcun dettaglio utile riguardo gli interni della vettura. Immaginiamo comunque che saranno presenti due display, sia per la strumentazione digitale sia per il sistema di infotainment.

Per il momento questo è quanto è possibile carpire dalle foto spia emerse in rete. Tuttavia, l’azienda stessa aveva rivelato in passato che la nuova Peugeot 3008 arriverà con un nuovo motore Mild Hybrid, oltre poi alle classiche varianti con tecnologia Plug-in. Rimaniamo comunque in attesa di ulteriori dettagli prima del debutto ufficiale che, ricordiamo, non dovrebbe avvenire prima della fine del 2023.