Vanno avanti senza sosta i tentativi di raggiro online per gli italiani. In linea con il periodo caratterizzato dallo shopping natalizio, gli hacker stanno aumentando i loro sforzi per mettere in atto vere e proprie truffe ai danni dei titolari di carte di credito e carte di debito. Oltre ai principali canali legati alle istituzioni bancarie, è bene fare attenzione anche agli PayPal.

PayPal, le truffe legate allo shopping di Natale

Nonostante PayPal si sia affermata negli anni come la piattaforma leader nel campo degli acquisti online grazie ai suoi sistemi di sicurezza, in alcune circostanze i cybercriminali riescono a bucare le difese. Decisive in questo caso, le disattenzioni degli utenti.

Anche con PayPal, infatti, i principali tentativi di truffa da parte degli hacker prendono forma grazie all’atto del phishing. Gli iscritti alla piattaforma vengono intercettati, a mezzo mail o via SMS, da comunicazioni in cui si promettono accrediti sui conti con un valore sino a 1000 euro.

Gli hacker che inviano queste mail aggiungono in allegato alle stesse comunicazioni alcuni link, una sorta di cavallo di Troia per gli iscritti a PayPal. Basta un semplice click da parte dei lettori, infatti, agli hacker per accedere ai dati d’accesso riservate PayPal.

In caso di condivisione non voluta delle credenziali, i malintenzionati potrebbero mettere mano in pochi secondi ai risparmi presenti sui conti correnti e anche sulle carte di credito. Dato il rischio elevato, in caso di anomalie o messaggi sospetti, i clienti PayPal devono comunicare subito con il servizio assistenza della piattaforma.