Netflix ha minimizzato la prospettiva di entrare nel mercato dello sport dal vivo, nonostante il gigante dello streaming abbia subito una forte perdita di abbonati.

La base clienti dell’azienda è diminuita di 200.000 abbonati durante il primo trimestre del 2022. La notizia ha visto il prezzo delle azioni di Netflix scendere di oltre il 37% a 219,50 dollari USA il 20 gennaio.

Il calo è in parte attribuito alla decisione di Netflix di ritirarsi dalla Russia in risposta all’invasione dell’Ucraina, il che significa che ha perso 700.000 abbonati.

Netflix prevede di perdere altri due milioni di abbonati durante il secondo trimestre.

Anche l’afflusso di altri servizi di streaming ha intaccato la quota di mercato di Netflix. Inoltre, società del calibro di Amazon Prime Video e Apple+ hanno speso molto in diritti sportivi per la National Football League (NFL), la Major League Baseball (MLB) e la Premier League nel tentativo di attirare nuovi abbonati.

Niente è perduto

Nonostante ciò, e visto il suo successo con la docuserie Drive to Survive di Formula 1, Netflix non ha piani imminenti per acquisire i diritti sugli sport in diretta. Parlando durante una chiamata sugli utili, Ted Sarandos, co-amministratore delegato e chief content officer della società, ha affermato che Netflix non era convinto che una tale mossa avrebbe comportato un aumento dei profitti.

“Non siamo così sicuri che questa mossa possa aggiungere un grande flusso di profitti. Altre persone ci stanno provando e noi abbiamo intrapreso un’altra strada “, ha detto.

Di conseguenza, Netflix ha annunciato che ci saranno ulteriori docuserie sullo sport che copriranno il Tour de France, il tennis d’élite e il PGA Tour del golf.

Nonostante questo, Sarandos ha dichiarato: “non sto dicendo che non implementeremo mai sport, ma dovremmo vedere un percorso per far crescere un grande flusso di entrate“.