Una delle auto più apprezzate del noto marchio automobilistico Lancia è senz’altro la Lancia Ypsilon. Nel corso del prossimo anno vedremo arrivare ufficialmente la nuova generazione e, secondo i rumors, sappiamo che porterà non poche novità. In attesa del suo arrivo, comunque, l’azienda ha da poco presentato ufficialmente il Model Year 2023.

Lancia annuncia ufficialmente Lancia Ypsilon Model Year 2023

In attesa dell’arrivo ufficiale della prossima generazione previsto per il 2023, la nota azienda automobilistica Lancia ha tolto ufficialmente i veli sulla sua nuova Lancia Ypsilon Model Year 2023. Rispetto alla versione attuale, quest’ultima guadagna innanzitutto una nuova colorazione inedita, ovvero la Verde Rugiada.

In abbinata a questa nuova colorazione della carrozzeria, troviamo nuove tonalità anche all’interno della vettura. Qui, in particolare, sono presenti alcuni dettagli color verde su zone come il cambio e il volante. Oltre a questo, i sedili sono realizzati nel nuovo materiale riciclato denominato Seaqual Yarn.

Gli interni offrono inoltre tutta la tecnologia che ci si aspetta per questo periodo. Troviamo infatti un ampio display con una diagonale da 7 pollici adibito per il sistema di infotainment. Non manca ovviamente il supporto ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Dal punto di vista delle motorizzazioni, invece, la vettura a marchio Lancia viene proposta in versione Mild Hybrid da 3 cilindri e con una potenza di 70 CV e anche in versione GPL Ecochic con un motore con una potenza massima di 69 CV.

Prezzi e disponibilità

La nuova vettura Lancia Ypsilon Model Year 2023 è già disponibile all’ordine ad un prezzo di partenza di 17.100 euro.