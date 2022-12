IPTV bloccate per sempre, arriva la nuova legge che cancella siti e piattaforme pirata

La pirateria è sempre più un problema di dominio pubblico, dal momento che non solo le grandi aziende ne risentono ma anche gli utenti che sottoscrivono abbonamenti del genere, visto che possono incorrere in gravi sanzioni. Proprio durante gli ultimi giorni, è arrivato ufficialmente un nuovo emendamento appartenente alla legge di bilancio presentata da Forza Italia con Lotito, Damiani e Silvestro. L’obiettivo è quello di accelerare il blocco delle piattaforme che permettono di seguire partite di calcio in maniera illegale tramite lo streaming.

Non si tratta di un’idea nuova, come arriva a sottolineare ufficialmente il CorriereComunicazioni, Visto che anche nella legislatura precedente era stata proposta una soluzione simile.

IPTV: bloccare la pirateria e tutti i siti in 30 minuti proprio come si fa in Inghilterra

Non sono passate troppe settimane da quando l’amministratore delegato della Lega Serie A aveva lanciato la proposta di effettuare un’ulteriore stretta proprio contro i siti web del mondo della pirateria. Il tutto con un meccanismo molto simile a quello che utilizzano nel Regno Unito.

Stando poi a quanto arriva a sottolineare CorriereComunicazioni, la rimozione in un tempo di 30 minuti potrebbe risultare difficile da gestire, tutto per una pura questione di tempi:

“una volta pervenuta la segnalazione all’Agcom, questa dovrebbe imporre l’immediata rimozione del contenuto da parte dell’Internet service provider. Come fa l’Agcom a gestire le segnalazioni con queste tempistiche peraltro durante il weekend (quando vengono trasmesse le partite)? E chi paga per gestione e operatività?” Questa dunque è la domanda finale con cui il giornale termina.