Iliad, come al solito, ha aggiornato i suoi listini durante la stagione natalizia rendendo la sua proposta sempre più efficiente e conveniente. Oltre alla promozione Giga 150, gli utenti che intendono risparmiare sui loro costi mensili senza rinunciare ai servizi possono ora optare per la Flash 120. Questa promozione presenta un costo più che vantaggioso pari a 7,99 euro con un ticket di chiamate illimitate verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per navigare in internet anche con il 5G.

Iliad, per il 2023 nessuna conferma su un’app ufficiale

Se le promozioni di Iliad non sono certamente in discussione, gli utenti del provider francese, anche in vista del 2023, si aspettano un relativo cambio di passo per quanto concerne i servizi extra ai consumi. Ad esempio, è ancora alta la richiesta da parte del pubblico per il rilascio di un’app ufficiale.

Sulle pagine social del gestore, molti clienti chiedono lumi circa la possibile disponibilità di un’app per il 2023. Purtroppo, però, ad oggi non arrivano conferme a riguardo. Almeno nella prima parte dell’anno, Iliad non rilascerà alcuna sua app nativa né sul Google Play Store di casa Android né su App Store per gli iPhone. La gestione dei profili tariffari degli utenti sarà quindi ancora legata al sito ufficiale dello stesso provider francese.

Nel corso di queste settimane, inoltre, è stato anche confermato lo scenario per i possessori di uno smartphone Android. Costoro, infatti, non avranno più la possibilità di scaricare le app parallele che garantivano attraverso i canali del Google Play Store la gestione del profilo tariffario su smartphone.