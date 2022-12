Nel 2021, il prezzo delle batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici è sceso a 157 dollari per kWh. Tuttavia, quest’anno potrebbe aumentare poiché i prezzi dei materiali stanno salendo a dismisura.

Nell’industria automobilistica, $ 100 per kWh per i pacchi batteria agli ioni di litio è solitamente il prezzo competitivo per i veicoli elettrici. Naturalmente, questo dipende dal tipo di auto, poiché diversi segmenti possono produrre veicoli elettrici a costi competitivi con costi della batteria più elevati.

I prezzi degli ioni di litio sono scesi del 269%, da $ 579 per chilowattora nel 2011 a $ 157 per kWh nel 2021. Le continue riduzioni dei costi promettono bene per il futuro dei veicoli elettrici basati sulla tecnologia agli ioni di litio.

Tuttavia, a causa dell’aumento dei costi dei materiali, queste consistenti riduzioni dei costi potrebbero terminare nel 2022. A causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime, i prezzi medi degli ioni di litio potrebbero salire a $ 171/kWh nel 2022. In assenza di altri miglioramenti, questo potrebbe significare che i prezzi scenderanno al di sotto di $ 100/kWh tra più di due anni. Ciò influenzerebbe l’accessibilità e i margini dei veicoli elettrici e l’economia dei progetti di stoccaggio dell’energia.

I prezzi delle batterie agli ioni di litio aumenteranno?

Nel 2021, i prezzi dei metalli critici nella produzione di batterie sono aumentati notevolmente, esercitando una pressione al rialzo sui costi delle batterie. L’aumento della domanda sta superando l’arrivo di nuovi prodotti, la cui messa a punto richiede molto tempo perché l’estrazione mineraria è un settore ad alta intensità di capitale e dispendioso in termini di tempo.

Ogni pacco batteria EV contiene più moduli interconnessi contenenti da decine a centinaia di celle ricaricabili agli ioni di litio. Circa il 77 percento del costo totale di un tipico pacco batteria è costituito da queste celle, ovvero circa $ 101/kWh.