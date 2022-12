Un volantino davvero ricco di sorprese e di occasioni da non perdere assolutamente di vista da Euronics, in questi giorni gli utenti sono felicissimi di poter accedere ai migliori sconti dell’anno, non devono fare altro che recarsi in uno degli innumerevoli negozi aziendali presenti sul territorio.

Una serie di ottime sorprese vi attende da Euronics in questo periodo, finalmente gli sconti hanno indubbiamente raggiunto livelli mai visti prima, la campagna promozionale è ricca di occasioni ed offre la possibilità di accedere a prodotti di ottimo livello generale, anche smartphone di qualità superiore alla media.

Collegatevi al canale Telegram di TecnoAndroid, potrete avere i codici sconto Amazon e le offerte sul vostro smartphone.

Euronics, le occasioni che non possono mancare

A partire da ieri Euronics ha lanciato una bellissima campagna promozionale SottoCosto all’interno della quale si trovano alcuni dei migliori sconti del periodo, come Motorola Edge 30 Neo a soli 299 euro, ma anche il nuovissimo Samsung Galaxy Z Flip4 proposto a 899 euro, senza comunque dimenticarsi di dispositivi decisamente più economici, quali possono essere Galaxy A33 a 299 euro, Redmi Note 11 a 179 euro, Motorola Edge 30 Lite a 199 euro, Motorola Moto G22 a 139, TCL 403 a 89 euro, TCL 30SE a 129 euro, Oppo A96 a 239 euro e simili.

Sono anche disponibili, se interessati, innumerevoli dispositivi indossabili, come ad esempio l’Amazfit GTS 2, il cui prezzo di listino si aggira attorno ai 99 euro, una cifra complessivamente più che abbordabile, considerata comunque la qualità del prodotto in sé. Tante altre offerte vi aspettano da Euronics, scopritele assieme a noi sul sito ufficiale.