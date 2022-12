Una serie di offerte Esselunga davvero molto interessanti attendono tutti gli utenti sul territorio nazionale, i prezzi del volantino sono sicuramente tra i migliori di sempre, e permettono di raggiungere un livello di risparmio praticamente irresistibile rispetto al passato.

La campagna promozionale è sicuramente una delle migliori sul territorio, in questo modo i consumatori hanno difatti la possibilità di risparmiare al massimo su ogni acquisto, dovranno solamente decidere di recarsi personalmente in un negozio fisico, ma non sul sito dell’azienda, tramite il quale ad oggi è impossibile godere delle medesime riduzioni sulla tecnologia.

Esselunga, le offerte sono da urlo per Natale

Sconti sempre più spettacolari vi attendono da Esselunga, la corrente campagna promozionale incanta con un risparmio fuori da ogni logica, rientrando sempre nella fascia più bassa della telefonia mobile, ecco arrivare il Galaxy A23 a soli 198 euro, un prezzo davvero di tutto rispetto se considerata la qualità generale.

Ciò non impedisce ad Esselunga di approfondire la conoscenza di dispositivi anche più costosi, come il buon Apple iPhone 12 a 679 euro, oppure anche un iPhone 13, la generazione appena precedente della corrente, in vendita a soli 798 euro. Il plus del volantino è legato alla possibilità di avere le cuffie a padiglione Jaz, il cui valore commerciale è di ben 69 euro, aggiungendo solo 1 euro alla cifra finale mostrata a schermo.

Tutte le offerte, ed i singoli prezzi in maniera molto dettagliata, sono disponibili in esclusiva sul sito ufficiale, dove troverete i dettagli più precisi.