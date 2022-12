Il contesto che attualmente si trovano ad affrontare le famiglie italiane ed europee e senza alcun dubbio uno dei meno idilliaci dell’ultimo secolo, il carovita ha infatti portato ad un aumento di costi delle bollette di luce e gas davvero pesante da sopportare per i nuclei familiari, il tutto è ovviamente correlato al conflitto tra Russia e Ucraina che non ha risparmiato nemmeno il prezzo dei carburanti i quali stanno affrontando una corsa al rialzo speculativo senza precedenti che ha addirittura obbligato all’Italia a tagliare le accise per evitare prezzi troppo impegnativi per qualunque famiglia.

All’interno di questo contesto certamente non edificante c’è chi ha pensato bene di sfruttare la situazione al proprio vantaggio portando avanti delle campagne di truffa ad hoc perfettamente contestualizzate al momento, stanno circolando in Italia infatti delle nuove comunicazioni di phishing che sfruttano proprio la situazione del caro bollette a proprio vantaggio.

Phishing spacciato a nome di Enel Energia

Il nuovo sms che sta circolando in Italia ribadisce perfettamente tutti questi concetti, quest’ultimo spacciandosi a nome di Enel energia avvisa l’utente di un’anomalia riscontrata sui pagamenti da dover risolvere immediatamente, a rendere questo sms così letale sta il fatto che al posto dei campi censurati sarà presente il vostro nome con il cognome e il vostro indirizzo email rendendo il tutto molto più verosimile rispetto alle classiche comunicazioni di phishing.

Se volete evitare qualsiasi tipologia di problema il consiglio migliore da seguire è quello di cestinare immediatamente l’sms senza cliccare sul link presente nel corpo testo.