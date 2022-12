Samsung ha confermato che il Galaxy S22, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 riceveranno l’aggiornamento One UI 5.0 basato su Android 13 il 24 ottobre.

Con 2,8 GB di dimensione includerà anche la patch di sicurezza Android di ottobre 2022.

Ma non è tutto perchè la OneUI 5.0 per Android 13 sarà disponibile praticamente per quasi tutti i nuovi dispositivi. Le ultime aggiunte sono il Galaxy A22 e il Galaxy A23 e A23 5G.

Il Galaxy A22 è nato con OneUI 3.1 basato su Android 11 nel 2021 e successivamente ha ricevuto OneUI 4.0 con Android 12. Ora sta ottenendo la versione del firmware A225FXXU3CVK3 con la patch di sicurezza di ottobre.

Il firmware è attivo in Europa, in particolare in Albania, Austria, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Macedonia, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, regione baltica, Repubblica Ceca e la regione nordica.

In lista anche il Galaxy A23

Mentre il Galaxy A23 e il Galaxy A23 5G riceveranno rispettivamente i firmware A235FXXU1BVK8 e A236BXXU2BVK7. L’aggiornamento è attivo in Russia e Germania, e possibilmente in altre parti d’Europa.

Come sempre, un aggiornamento del firmware è una evento graduale e potrebbe richiedere del tempo per raggiungere ogni dispositivo. Puoi fare un controllo andando nel menu delle impostazioni del tuo telefono o, se desideri aggiornare il tuo telefono da solo, puoi seguire i link di origine disponibili sul sito per scaricarlo manualmente.

Per poterlo installare, dovrai seguire le informazioni che troverai sul sito di Samsung, ma consigliamo di aspettare il rollout via OTA per non avere problemi durante l’installazione. Molti telefoni potrebbero avere problemi se non si esegue la procedura corretta.