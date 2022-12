«Apple presenta Apple Music Sing. Apple Music va oltre la già ottima esperienza dei testi introducendo una nuova funzione che permette di cantare facilmente su decine di milioni di brani.»

Così il colosso di Cupertino presenta l’ultima novità introdotta alla sua piattaforma di musica in streaming. Gli utenti iscritti hanno finalmente la possibilità di sfruttare la nuova funzione karaoke per cantare e divertirsi insieme agli amici.

Apple Music Sing: la Mela morsicata presenta la nuova funzione karaoke!

A partire dalla fine del mese di dicembre, tutti gli iscritti alla piattaforma Apple Music potranno sfruttare la nuova funzione karaoke. La novità mette a disposizione degli utenti decine di milioni di brani che saranno costantemente aggiornati e offre l’opportunità di sfruttare impostazioni vocali regolabili permettendo così di cantare le proprie canzoni preferite accompagnati dalla voce originale e non.

Apple Music Sing non è soltanto un semplice karaoke. Gli utenti hanno l’opportunità di utilizzare tantissimi strumenti che permettono di personalizzare la voce, ma non solo. Sono comprese la funzione voci secondarie e la funzione duetto. Quest’ultima, in presenza di più voci, permette di visualizzare separatamente nel display le parti attribuite a ognuna così da favorire l’esecuzione di duetti.

Gli iscritti hanno la possibilità di utilizzare la novità su iPad, iPhone e su Apple TV 4K.

Apple ritiene che: “In tutto il mondo le persone amano poter cantare sulle loro canzoni preferite, ed è per questo che abbiamo deciso di ampliare l’esperienza per renderla ancora più coinvolgente. È davvero divertente e pensiamo che piacerà molto.”