Apple ha dichiarato che tra pochi anni presenterà la sua nuova auto elettrica da tempo in fase di sviluppo. Secondo le fonti di Bloomberg è stato dichiarato che Apple sta ora spostando la sua attenzione su un’auto completamente autonoma, non solo su un veicolo più convenzionale con caratteristiche semi-autonome.

Il nuovo capo progetto Kevin Lynch vuole che il primo modello si guidi da solo, hanno detto gli addetti ai lavori.

Secondo quanto riferito, la società sta accelerando i suoi piani per adeguarsi ai nuovi standard. Apple stava mirando ad un lancio tra cinque o sette anni, ma le fonti hanno affermato che ora punta al 2025. Si ritiene che il piano sia “in linea con i tempi”, tuttavia, ruota attorno al completamento del suo sistema autonomo. Presumibilmente la società sembra aver terminato gran parte del “lavoro principale” sul processore dell’auto.

Tutto secondo i piani

Gli insiders hanno anche suggerito che Apple avesse in mente un interno con posti a sedere simili a lounge per i passeggeri, un sistema di infotainment touchscreen al centro e nessun volante o pedali. È stata discussa una modalità manuale per le emergenze, hanno aggiunto le fonti.

La nuova priorità potrebbe aiutare un progetto che ha visto dirigenti in partenza e partner ombrosi. La società potrebbe eguagliare o battere le case automobilistiche storiche come VW. Tuttavia, la guida completamente autonoma presenta molte sfide, tra cui traffico difficile da prevedere e problemi meteorologici come la neve, il vento forte e la pioggia. Non sarebbe sorprendente se la società dovesse ritardare l’uscita dell’auto, o almeno chiedere ai conducenti di subentrare in determinate condizioni.