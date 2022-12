Acquistare hardware di seconda mano alle volte può risultare un po’ un azzardo, alle volte infatti si può avere tra le mani componentistica ancora validissima a prezzi decisamente più vantaggiosi, però alle volte capita di cascare in truffe o comunque in elementi non proprio di ottima fattura.

Acquistare ad esempio una scheda vecchia di 7 anni può risultare un acquisto curioso, nel caso di un utente Reddit non si sono verificate le ipotesi citate sopra bensì una decisamente impronosticabile, l’utente ha acquistato un GeForce Titan X per poi ricevere un prototipo della medesima anziché un modello standard.

La scheda di sette anni fa versione prototipo

L’utente in questione il cui nick è puzzlew ha deciso di acquistare una vecchia gloria del 2015 basata su architettura Maxwell che all’epoca offriva prestazioni a dir poco titaniche, le specifiche erano incredibili per quell’anno, ora ovviamente sono paragonabili ad una medio-bassa di gamma:

GTX TITAN X Engine Specs: