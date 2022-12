Il Natale si avvicina e WindTre ha già modificato il suo listino offerte al fine di proporre delle opzioni davvero esclusive a tutti i nuovi clienti. Alcune delle tariffe già note sono state modificate dal gestore ed è questo il caso dell’incredibile WindTre Di Più FULL 5G con Easy Pay, che include nel prezzo uno smartphone e tantissimi Giga per la navigazione.

Passa a WindTre e attiva l’offerta con smartphone incluso nel prezzo!

I nuovi clienti WindTre hanno la possibilità di attivare la WindTre Di Più FULL 5G a un costo di 14,99 euro al mese così da ottenere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

L’offerta permette inizialmente di ricevere soltanto 100 GB di traffico dati per la navigazione ma la nuova versione Christmas Pack aumenta i Giga. Inoltre, i nuovi clienti possono ottenere anche uno smartphone 5G senza dover affrontare alcuna spesa e possono sfruttare gratuitamente anche il servizio Call center senza attese.

Questo mese WindTre consente di ottenere uno Xiaomi Redmi 10 5G a costo zero. Non sarà prevista una spesa iniziale né un costo mensile da sostenere. I clienti dovranno affrontare esclusivamente la spesa prevista per il rinnovo della tariffa, che dovrà essere saldata tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

L’attivazione dell’offerta potrà essere effettuata tramite il sito ufficiale del gestore, che consente di effettuare l’ordine, per poi procedere con il ritiro presso uno dei numerosissimi punti vendita.