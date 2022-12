WhatsApp, tre trucchi gratis e segreti da scoprire per avere il massimo

Quando si parla di WhatsApp si tende ad incentivare gli utenti ad iscriversi, se non lo avesse ancora fatto, soprattutto per le funzionalità di cui dispone l’applicazione. La messaggistica istantanea è infatti saldamente tra le mani di questo colosso che pian piano è riuscito a tirare su un vero e proprio impero. Oltre 2,5 miliardi di utenti ci servono infatti di questa piattaforma in giro per il mondo, utilizzandola sia per passatempo che per lavoro.

All’esterno di WhatsApp però esistono alcune funzioni molto interessanti, le quali sono legate ad applicazioni di terze parti che oggi possono essere proposte gratis. Ovviamente non c’è nessun rischio dal punto di vista legale visto che si tratta di applicativi verificati e permessi dalla legge.

WhatsApp include tantissime funzioni al suo interno ma esternamente ci sono delle applicazioni che possono arricchire la vostra esperienza

La prima soluzione che gli utenti dovrebbero conoscere è quella che permette a tutti di essere praticamente invisibili utilizzando l’applicazione. C’è infatti l’app di terze parti da scaricare che prende il nome di Unseen, la quale intercetterà tutti i messaggi per farveli leggere esternamente. In questo modo non risulterete mai online durante la lettura di un messaggio e soprattutto non dovrete aggiornare il vostro ultimo accesso con l’orario.

A seguire ecco la soluzione perfetta per spiare le persone per quanto riguarda gli orari precisi di accesso e di uscita da WhatsApp. Potrete scaricare infatti Whats Tracker, app che permette di scegliere uno o più utenti e di ricevere una notifica istantanea ogni volta che questi entrano o escono da WhatsApp.

Infine ecco la soluzione per scoprire i messaggi che gli utenti eliminano prima che voi li possiate leggere. WAMR è gratis e per tutti gli smartphone Android.