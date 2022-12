Il rivenditore tedesco Lidl ha fatto un annuncio estremamente importante. Un prodotto usato dalle casalinghe durante il periodo natalizio è in offerta ora ad un prezzo molto contenuto, ma non è il solo articolo in saldo.

Durante le vacanze invernali, Lidl offre una serie di sconti ed offerte a tempo limitato. Ebbene, quest’anno, durante il periodo natalizio, i supermercati propongono a basso prezzo un elettrodomestico che renderà la cura personale molto più soddisfacente .

Torna in offerta infatti l’asciugacapelli con tecnologia agli ioni, un articolo che va a ruba in inverno, e che ognuno dovrebbe possedere.

Soprattutto in questi periodi, avere un dispositivo di qualità in grado di asciugare bene i capelli è indispensabile. Lo si trova ora in offerta a soli 17,99 euro.

Un’altra ottima offerta che si può trovare nei supermercati Lidl riguarda un aspirapolvere, che include una guarnizione di ricambio e molti altri accessori.

Molti prodotti in offerta speciale

Questo set include 25 sacchi di svuotamento, misura 25 x 30 cm o 50 sacchi di svuotamento, misura 15 x 25 cm, che si possono trovare separatamente al prezzo di soli 30 lei.

E questa volta si possono trovare anche bilance da cucina ad un prezzo super basso. Sopportano un peso massimo di 5 chilogrammi, hanno schermi LCD e funzionano anche a batterie.

Lidl offre anche un trituratore da 500 W con due velocità: 5.000 giri/minuto o 6.300 giri/minuto. Questo distruggi-documenti costa solo 100 lei e ha una garanzia di tre anni, proprio come il resto dei prodotti di questo tipo. Puoi trovare questo ed altro sui volantini Lidl che lo store ospita sia sul sito online che via posta.