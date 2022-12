Vodafone ha in serbo per gli utenti italiani offerte davvero da paura, la perfetta occasione per cambiare operatore, e riuscire nel contempo a raggiungere giga quasi gratis con minuti e SMS da poter utilizzare a piacimento verso chiunque in Italia.

Le soluzioni di cui vi parleremo direttamente nel nostro articolo, lo ricordiamo, sono da considerarsi attive solamente per coloro che decideranno di richiedere la portabilità del numero originario, e sono in provenienza da uno specifico operatore telefonico virtuale. Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo che corrisponde, per l’esattezza, a 20 euro circa, inclusivo di SIM, promozione e di una parte di ricarica.

Vodafone: offerte e grandi sconti, ecco le migliori promozioni

Con Vodafone non si scherza assolutamente, arrivano le migliori offerte del mese, e la possibilità di accedere a prezzi veramente concorrenziali, godendo di giga quasi gratis su tutto.

Per battere le dirette concorrenti del mercato, Vodafone ha deciso di sfoderare gli artigli, con il lancio della Vodafone Silver, composta da due interessanti varianti, con le quali è davvero possibile pensare di mettere le mani su giga, minuti e SMS al giusto prezzo finale.

La versione più economica permette di accedere a 150 giga di internet alla massima velocità possibile, con annessi illimitati minuti e SMS, pagando il tutto soli 7,99 euro al mese, con addebito diretto sul credito residuo. Gli utenti che vogliono il massimo, invece potranno godere di 200 giga e tutto il resto invariato, a soli 9,99 euro a rinnovo.