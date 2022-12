TIM è folle con due offerte da 100GB in 5G, c'è anche la Young a 9 euro

Tra quelli più attivi nella campagna che riguarda questo periodo c’è senza dubbio TIM, provider che vuole in ogni modo rubare utenti alla concorrenza. Proprio questo è infatti l’obiettivo principale del gestore che a quanto pare avrebbe lanciato anche delle nuove offerte proprio nell’ultimo periodo di dicembre.

TIM prepara l’assalto ai grandi gestori con delle offerte che tutti vorrebbero avere, ci sono minuti, SMS e giga in quantità

Le nuove offerte di quest’ultimo periodo stanno mettendo in grande difficoltà il pubblico, soprattutto per quanto riguarda la scelta. Secondo quanto riportato sono sempre di più le opportunità da prendere al volo, le quali però potrebbero scaturire da un momento all’altro. I gestori più famosi del panorama della telefonia mobile si stanno dando grande battaglia a colpi di giga ma soprattutto di prezzi molto più allettanti rispetto ad un tempo.

TIM risulta particolarmente attiva con le offerte più interessanti del momento che in realtà sono tre. La prima è la Young, soluzione che è destinata a tutti gli Under 25 e che include tutto al suo interno. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti con SMS senza limiti verso tutti infine 100 giga per navigare sul web utilizzando la rete in 5G. Il prezzo riservato a questa fetta di pubblico è di soli 9,99 € al mese.

Ci sono poi anche altre due offerte, le quali rispondono però il nome di una nuova famiglia lanciata da TIM. Le due Wonder, la Five e la Six, hanno tutto al loro interno e mettono a disposizione le migliori soluzioni. Entrambe permettono di avere ogni mese minuti ed SMS, più precisamente telefonate senza limiti e 1000 messaggi verso tutti. La prima costa 7,99 € al mese mentre la seconda 9,99 € al mese. Per quanto riguarda la connessione ad Internet, la prima offre 70 giga per navigare in 5G mentre la seconda arriva 100 giga per navigare in 5G.