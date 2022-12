Solo ieri l’operatore WindTre ha annunciato l’introduzione del supporto alla chiamata WiFi, unica regola è possedere uno dei dispositivi supportati e di trovarsi all’interno della copertura di rete.

La stessa cosa l’ha appena fatta anche il colosso sud coreano Samsung, annunciando ufficialmente che la tecnologia WiFi Calling è disponibili su alcuni modelli della gamma Galaxy. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung annuncia il supporto alla chiamata WiFi

L’annuncio è arrivato tramite un comunicato stampa nella sua newsroom, in cui conferma che al momento solamente i modelli di ultima generazione, quelli della gamma S22, saranno compatibili ma molto presto l’elenco si amplierà, anche se non sappiamo con certezza a quali modelli. La tecnologia Wi-Fi Calling, nota anche come VoWiFi (Voice Over Wi-Fi), consente di ricevere ed effettuare chiamate quando si è connessi ad una rete Wi-Fi garantendo la continuità della chiamata nel passaggio da una rete cellulare ad una rete Wi-Fi e viceversa, in maniera del tutto automatica.

Ecco la descrizione della funzione da parte di Samsung: “Una volta abilitato il servizio, il passaggio da una rete all’altra avverrà sulla base di soglie preimpostate, in modo da evitare passaggi troppo frequenti tra le due tecnologie di rete VoWifi e VoLTE, cioè la tecnologia che consente di effettuare chiamate vocali su rete 4G. La continuità della chiamata nel passaggio da WiFi a 4G e viceversa è garantita anche dal fatto che il funzionamento della tecnologia Wi-Fi Calling si basa sulla stessa infrastruttura…”

A quanto pare la tecnologia è pronta, ma il servizio è in fase di attivazione e non è detto che risulti disponibile sin da subito con tutti i dispositivi compatibili. Al momento WindTre si è pronunciata confermando la compatibilità, dunque non ci resta che attendere ulteriori informazioni da altri operatori.