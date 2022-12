Plenilunio, oggi godremo della vista di una Luna rara e maestosa

Di fronte ad eventi come il Plenilunio non ci si abitua mai anche a distanza di anni. D’altronde cosa c’è di più bello della Luna oltre al Sole e gli altri pianeti? Nel mese di Dicembre soprattutto si paleserà la maestosa Luna Fredda. Preparatevi a conoscere qualcosa di veramente affascinante.

Plenilunio: quando vederla e tutti i dettagli sull’evento

Ormai sappiamo tutti benissimo che la Luna nel periodo del plenilunio viene illuminata dal Sole e per questo splende più del solito. Ma stavolta sarà diversa: l’8 dicembre 2022 alle 05:37 del mattino e fino allo stesso orario del giorno dopo la vedremo al massimo del suo splendore.

La maestosa sfera brillerà così tanto da mettere in ombra moltissimi corpi celesti che, generalmente, spiccano nel cielo notturno. Tra questi c’è Marte, per via di una straordinaria serie di coincidenze. Ma non finisce qui, perché la Luna Fredda sorgerà in una delle notti più “lunghe” dell’anno, in quanto prossime al solstizio d’inverno, e per giunta permarrà sopra l’orizzonte per un tempo maggiore rispetto al solito.

Passiamo ora al nome. Perché si chiama così? I nativi americani aspettavano il plenilunio sperando che la sfera luminosa brillasse per tutta la notte promettendo così di chiudere un anno nel modo più propizio. In base alle sue caratteristiche veniva anche chiamata Luna dello Sgombero (per la capacità di scacciare le energie negative) o Luna della Brina Lucente, per via della sua brillantezza nel cuore della notte. Tra gli altri “soprannomi” vi è anche “Luna della Notte Lunga” proprio perché nasce in una delle notti più longeve dell’anno. Ah dimenticavamo! Questo plenilunio permetterà di vedere anche le Geminidi, stelle cadenti che si concluderanno il 21 dicembre.