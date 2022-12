Il mammifero terrestre più antico del mondo, una tartaruga gigante delle Seychelles di 190 anni di nome Jonathan, si trova sull’isola britannica di Sant’Elena, un luogo in cui è stato fotografato nel 1886.

All’inizio di gennaio, Jonathan è stato anche nominato il più vecchio “cheloniano, una categoria che comprende tutte le tartarughe”, dal Guinness World Records.

“Le tartarughe giganti generalmente vivono fino a circa 150 anni, quindi sta andando molto bene!” ha dichiarato Teeny Lucy della St. Helena Island Society for the Prevention of Cruelty to Animals ha detto a PetaPixel.

Ha raggiunto per la prima volta la sua comoda casa di 140 anni sull’isola dell’Atlantico meridionale nel 1882 come regalo dell’amministratore coloniale britannico e in seguito governatore di Sant’Elena Sir William Grey-Wilson, ha riferito l’outlet.

“Jonathan era completamente cresciuto nel momento dell’arrivo a Sant’Elena (avrà avuto almeno 50 anni) quindi il suo anno di schiusa sarebbe stato intorno al 1832”, ha detto Lucy in un’intervista.

Anche se, “poiché la sua età è solo una stima, con ogni probabilità è ancora più vecchio”, secondo il Guinness World Records.

“Alcuni esperti hanno suggerito che potrebbe appartenere a una specie separata, o sottospecie, di tartaruga delle Seychelles, anche se questo dibattito deve ancora essere risolto in modo definitivo“, ha riferito il registro.

La tartaruga da record

Nonostante le esatte origini della sua nascita siano ancora sconosciute, gli scienziati sono sicuri che si tratti di una tartaruga anziana.

“Ora è per lo più cieco a causa della cataratta e ha perso l’olfatto, tuttavia conosce così bene il suo territorio e cammina nell’erba senza problemi“, ha detto Lucy.

Intorno ai 177 anni, nel 2009, Lucy e il suo team “hanno scoperto che il suo becco che di solito falcia l’erba era friabile e morbido, inoltre stava perdendo peso“.

Per questo hanno iniziato a dargli cibo extra su base settimanale. Nonostante questi problemi di salute, non ha mai perso la sua spavalderia ed è piuttosto socievole con le altre tartarughe dell’isola: David, Fred ed Emma ha detto un altro custode.

“Jonathan ha ancora una buona libido ed è visto spesso accoppiarsi con Emma e talvolta con Fred, gli animali spesso non sono particolarmente sensibili al genere!” ha detto Joe, il veterinario di Jonathan a Guinness.