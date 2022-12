In occasione del Black Friday 2022, Kena Mobile aveva proposto l’offerta mobile Kena 6,99 130 GB Promo Online che includeva anche due mesi totalmente gratuiti. Ora questa promozione è tornata nuovamente disponibile senza però i primi due mesi gratuiti.

Kena Mobile propone nuovamente agli utenti l’offerta Kena 6,99 130 GB

Il noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile propone molto spesso svariate offerte e promozioni di rilievo. Una delle più interessanti proposte in queste ultime settimane durante il Black Friday è l’offerta mobile denominata Kena 6,99 130 GB Promo Online. In occasione del noto evento, l’operatore l’aveva proposta con i primi due mesi gratuiti.

Tuttavia, come già accennato, l’operatore ha deciso di riproporla nuovamente, senza però i primi due mesi di rinnovo gratuiti. Si tratta comunque di un’ottima occasione per tutti coloro che intendevano a passare all’operatore. L’offerta Kena 6,99 130 GB include infatti ben 130 GB di traffico dati da utilizzare per navigare con una connettività 4G e con una velocità massima fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload.

Oltre a questo, nell’offerta sono poi inclusi come di consueto anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti i numeri. Tutti coloro che la attiveranno, pagheranno un prezzo molto basso di soli 6,99 euro al mese e non sarà previsto alcun costo di attivazione. Vi ricordiamo che questa offerta è attivabile dagli utenti che richiederanno la portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTmobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu.